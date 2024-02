„Berggeschrey“: Was in Annaberg erwartet wird

Am Mittwochabend soll wieder auf dem Marktplatz in der Kreisstadt demonstriert werden. Das Landratsamt rechnet mit Verkehrseinschränkungen – und mit deutlich mehr Teilnehmern, als zunächst angezeigt.

Die Protest-Aktion „Berggeschrey“ geht weiter. Am Mittwoch soll zum sechsten Mal auf dem Markt in Annaberg demonstriert werden. Im Mittelpunkt steht diesmal auch die „Resolution des Mittelstands“. Von Verkehrsbehinderungen bis hin zur Teilnehmeranzahl: Was in der Kreisstadt erwartet wird.