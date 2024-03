Brand in Supermarkt im Erzgebirge

Großeinsatz im Penny an der Oberwiesenthaler Straße in Bärenstein. Dort ist am Freitagmittag im Sanitärbereich ein Feuer ausgebrochen. Der Markt musste evakuiert werden.

Ein Brand in einem Einkaufsmarkt an der Oberwiesenthaler Straße in Bärenstein hat am Freitag einen Großeinsatz ausgelöst. Gegen 11 Uhr brach ein Feuer im Sanitärbereich aus – vermutlich wegen eines defekten Deckenlüfters, sagt Michael Schmiedel, stellvertretender Leiter der Bärensteiner Feuerwehr. „Problematisch war die starke... Ein Brand in einem Einkaufsmarkt an der Oberwiesenthaler Straße in Bärenstein hat am Freitag einen Großeinsatz ausgelöst. Gegen 11 Uhr brach ein Feuer im Sanitärbereich aus – vermutlich wegen eines defekten Deckenlüfters, sagt Michael Schmiedel, stellvertretender Leiter der Bärensteiner Feuerwehr. „Problematisch war die starke...