Verletzte Person bei Kellerbrand im Erzgebirge

Ein Haushaltsgerät hat am Sonntag in einem Keller in Bärenstein Feuer gefangen. Die Bundesstraße 95 musste für mehr als zwei Stunden komplett gesperrt werden.

Bei einem Brand am Sonntag in Bärenstein ist eine Person verletzt worden. Ein Trockner im Keller eines Hauses an der Bundesstraße 95 fing Feuer, sagt Michael Schmiedel, stellvertretender Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Bärenstein. Die Kameraden wurden gegen 17 Uhr alarmiert, konnten den Brand schnell löschen. Beschädigt wurden Elektro-...