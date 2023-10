Brennpunkt Busbahnhof Annaberg: Die Prügelvideos und ihre Folgen

Die Bestürzung nach der brutalen Attacke einer Gruppe Teenager auf einen 18-Jährigen ist groß. Nun äußern sich Stadt, Polizei und Regionalverkehr. Unterdessen verbreiten die Freien Sachsen Fake News.

Die brutale Attacke einer Gruppe Jugendlicher auf einen 18-Jährigen am Busbahnhof in Annaberg-Buchholz hat im Erzgebirge für viel Wirbel gesorgt. Unter Eltern, Schülern, aber auch beim Regionalverkehr und in der Stadtverwaltung wird über die Prügelvideos gesprochen, die sich rasend schnell in den sozialen Netzwerken verbreiteten. Die vom...