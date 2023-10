Der Stundenlohn für Gesellen steigt auf 21,12 Euro. Im Erzgebirgskreis gibt es 104 Dachdeckerbetriebe mit derzeit rund 540 Beschäftigten.

Dachdecker im Erzgebirgskreis bekommen mehr Geld. Der Stundenlohn für Gesellen steigt ab Oktober auf 21,12 Euro. Das teilt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) mit. „Damit hat ein Dachdecker am Monatsende rund 105 Euro mehr“, sagt Andreas Herrmann. „Das Lohn-Plus bekommen alle, die in einem Betrieb arbeiten, der in der...