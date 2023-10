Damit der Saftladen in Schwung kommt: Crottendorfer starten Dorfflohmarkt

Im ehemaligen Textilwerk Wedru soll ein neuer Club entstehen – für 10- bis 16-Jährige. Den Namen dafür gibt es schon: Saftladen 2.0. Eine Idee, von der sich viele anstecken lassen.

Flohmärkte haben Hochkonjunktur. Aber das, was die Crottendorfer am Sonntag auf die Beine gestellt haben, geht deutlich über einen normalen Flohmarkt hinaus. Denn sie haben gleich einen kompletten Dorfflohmarkt veranstaltet. Auf Höfen und in Garagen, unter Carportdächern und auf Terrassen wurde angeboten, was in den Häusern an alten und nicht...