Das beste Softeis im oberen Erzgebirge? Was das Café in Jöhstadt so besonders macht

Viele Geschichten können die Eismacher aus Jöhstadt erzählen. Seit 40 Jahren betreiben sie das Café. Eins ist seither geblieben: jeden Tag eine andere Softeissorte. Ist das das Erfolgsrezept?

Susann, Annett und Jade Schröder haben eine große Tortenschachtel in der Hand, als sie am Samstag in das Eiscafé Bartsch in Jöhstadt kommen. Ungewöhnlich daran ist, dass die Schachtel voll ist. Ein Blick hinein verrät, dass es eine besondere Torte ist, die die Schröders da gebacken haben. „Die herzlichsten Glückwünsche zum Jubiläum“,...