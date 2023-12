Das Geschäft mit dem Geschäft: Wer ist der Klomann vom Annaberger Weihnachtsmarkt?

Nächsten Sonnabend geht mit der Großen Bergparade der weit über das Erzgebirge hinaus bekannte Annaberger Weihnachtsmarkt zu Ende. Eine neue Bude hat diesmal viele Besucher angezogen.

Der Annaberger Weihnachtsmarkt hat ein neues Original: mit pfiffigem Bärtchen und weißem Kittel. Wenn Not am Mann oder an der Frau ist, sind sie bei ihm genau richtig. Albrecht Werner ist Klomann, verrichtet seinen Dienst zwischen einem Glühwein- und einem Keramikstand.