Dauerbrenner Gesundheitsakademie: Gefragter Spezialist steht Eltern von kleinen Kindern bei hoch emotionaler Debatte Rede und Antwort

Das Thema am Donnerstagabend am Erzgebirgsklinikum lautet: "Unser Kind hat Fieber! Was ist zu tun?" Dr. med. Ulf Meyer, Chefarzt der Annaberger Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, spricht in der Kreisstadt auch über Medikamentenengpässe.

Fieber ist das häufigste Symptom, weswegen Eltern mit ihren Kindern Rat in einer Kinderarztpraxis suchen oder die Kindernotfallambulanz am Erzgebirgsklinikum aufsuchen. Gerade in den vergangenen Monaten - mit deutlich mehr infektkranken Kindern und großen Versorgungsproblemen bei Medikamenten - wächst aber auch die Sorge vieler Eltern noch weiter.... Fieber ist das häufigste Symptom, weswegen Eltern mit ihren Kindern Rat in einer Kinderarztpraxis suchen oder die Kindernotfallambulanz am Erzgebirgsklinikum aufsuchen. Gerade in den vergangenen Monaten - mit deutlich mehr infektkranken Kindern und großen Versorgungsproblemen bei Medikamenten - wächst aber auch die Sorge vieler Eltern noch weiter....