Diese Straßen will die Kreisstadt flicken

Ab Mittwoch werden Straßen in der Kreisstadt geflickt. Und das ist bitter notwendig. "Auch der jüngst vergangene Winter hat enorme Schäden in den Straßendecken hinterlassen", sagt Sprecherin Annett Flämig. Man werde sich auf die stärksten Schäden auf den wichtigen Straßen konzentrieren. Mitarbeiter des Betriebshofes übernehmen diese Aufgabe in den...