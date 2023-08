Edelsteinen auf der Spur: Ferientipp für Familien am Stauweiher

Vermutlich jedes Kind, welches in den Orten rund um den Greifenbachstauweiher in die Grundschule gegangen ist, war schon einmal in „Tonis Haus der Steine“. Ob Steine schürfen, Schmuck herstellen oder Steine schleifen: Uwe und Steffi Thonfeld entführen die Kinder spielerisch und abenteuerlich in das Reich der Edelsteine.