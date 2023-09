Einbrecher machen Beute in Annaberg-Buchholzer Firma

Diebe haben Bargeld aus Büroräumen eines Unternehmens in Annaberg-Buchholz gestohlen.

Offenbar sind Diebe in der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen in Annaberg-Buchholz auf Beutezug gegangen. Wie die Polizei am Freitag mitgeteilt hat, sind bislang unbekannte Täter am Barbara-Uthmann-Ring aktiv gewesen. Als mutmaßliche Zeit für den Einbruch in eine Firma wird die Nacht zwischen Donnerstag auf Freitag angegeben. Der...