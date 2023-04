"Mit den Bienen durch die Lande - eine Wanderung mit Imkeraugen" heißt es am Sonntag, 14 Uhr, beim Naturschutzzentrum in Dörfel. Auch in der Kulturlandschaft gebe es noch gras- und blütenreiche Bereiche, die für Tiere Habitate bieten. Bei dieser Wanderung mit einem erfahrenen Imker soll der Blick auf entsprechende Pflanzen gerichtet werden. "Sie...