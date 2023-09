Erst Gastronom, dann Bürgermeister: Geyers Stadtchef nimmt Abschied vom Rathaus

Ende September scheidet Harald Wendler vorzeitig aus dem Amt. Er erlebte als Bürgermeister Krisenzeiten, aber auch eine Wende für die Stadt. Und sieht etwas, das für Geyers Zukunft entscheidend ist.

Lange hat Geyers Bürgermeister Harald Wendler beim Blick aus dem Dienstzimmer im Rathaus auf den „Bayrischen Hof“ geschaut. Die Brache prägte über Jahre das Bild am Altmarkt, es schien keine Lösung für das Gebäude in Privathand in Sicht. Doch das Blatt wendete sich, die Stadt wurde handlungsfähig. Nach dem Abriss wurde ein neuer Platz...