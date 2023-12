Erstes Skiwochenende lockt auf die Pisten am Fichtelberg und Keilberg

Der Wintersportbetrieb in dem beiden größten Skigebieten des Erzgebirges hat begonnen. Am Samstag zog es viele Besucher nach Oberwiesenthal und Tschechien. Darunter war auch Prominenz.

Es ist angerichtet. Die Pisten sind präpariert, die Lifte drehen sich. Nach dem Saisonstart am Mittwoch am Fichtelberg hat nun auch der Winterspaß auf dem benachbarten Keilberg begonnen. „Freie Presse“ liefert Eindrücke vom ersten Ski-Wochenende in den beiden größten Skigebieten auf deutscher und tschechischer Seite des Erzgebirges.