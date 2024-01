Erzgebirge: Eigentümer der Motocross-Maschine aus dem Fluss hat sich gemeldet

Das Motorrad war offenbar aus einem nahe dem Fundort in Ehrenfriedersdorf gelegenen Bungalowgrundstück gestohlen worden.

Der Eigentümer der Motocross-Maschine, die Anfang des Jahres im Flusslauf der Wilisch an der Herolder Straße in Ehrenfriedersdorf gefunden und geborgen worden war, hat sich bei der Polizei gemeldet. Das teilte die Polizeidirektion am Montag mit. Demnach hat der Eigentümer noch am Tag, an dem die Suchmeldung in der „Freien Presse“ erschienen...