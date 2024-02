Erzgebirge: Polizei sucht Zeugen zu zwei Fahrerfluchten

Unbekannte Verkehrsteilnehmer haben in Annaberg-Buchholz Autos beschädigt. Im Anschluss begangen sie Fahrerflucht.

Polizei sucht Zeugen zu zwei Fahrerfluchten, die sich in Annaberg-Buchholz ereigneten. Im ersten Fall geht es um einen Seat, der am 9. Februar zwischen 9 und 11.15 Uhr auf dem Parkplatz der Bäckerei Roscher an der Parkstraße 33 parkte. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte beim Ein- oder Ausparken den Seat an der hinteren, linken Seitentür...