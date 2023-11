Erzgebirge: Wegewarte als Tourismushelden ausgezeichnet

Die Ehrung erfolgte auf der Messe Touristik und Caravaning in Leipzig.

Die Wegewarte des Erzgebirgskreises sind bei der Messe Touristik und Caravaning in Leipzig als Tourismushelden ausgezeichnet worden. Stellvertretend für etwa 150 Wegewarte im Ehrenamt nahmen 13 den Preis in der Kategorie „Engagement in Tourismusorten und -regionen“ entgegen. Nominiert wurden sie von der Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH,...