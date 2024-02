Erzgebirge: „Welcome-Hutzn“ für Zugezogene und Rückkehrer

Die Wirtschaftsförderung Erzgebirge lädt für Donnerstag zu gemütlichem Nachmittag nach Oelsnitz. Austausch und Kennenlernen stehen im Mittelpunkt.

Zu einem „Welcome-Hutzn“ lädt das Welcome Center Erzgebirge der Wirtschaftsförderung Erzgebirge für Donnerstag, 16 Uhr, in die Snackcafé & Kaffeerösterei Oelsnitz ein. Angesprochen sind all jene, die neu ins Erzgebirge gezogen oder auch wieder zurückgekehrt sind. „Mit dem ,Welcome-Hutzn‘ wollen wir die Menschen noch intensiver beim...