„Welcome-Hutzen“ für alle Neu-Erzgebirger im Naturhotel Forsthaus in Annaberg-Buchholz

Die Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH lädt Rückkehrer, Zugezogene, Noch-Unschlüssige und allgemein alle ein, die Lust auf neue Kontakte haben. Ein Thema des Nachmittags: Weihnachtstraditionen.

Alle Neu-Erzgebirger lädt das Welcome Center Erzgebirge für Donnerstag, 16 Uhr zum „Welcome-Hutzen“ ins Naturhotel Forsthaus in Annaberg-Buchholz ein. „Mit dem Welcome-Hutzen wollen wir die Menschen noch intensiver beim Ankommen im Erzgebirge begleiten“, sagt Kristin Kocksch. „Man spürt einfach, wie wichtig so eine Möglichkeit zum...