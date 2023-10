Erzgebirgerin feiert 101. Geburtstag: Singen und Schauspiel halten jung

Marianne Kreißl hat am Einheitsfeiertag in Frohnau ihren 101. Geburtstag gefeiert. Geboren in den wilden Zwanzigern des vergangenen Jahrhunderts hat sie zwei Leidenschaften, die jung halten.

Laut Wetterauskunft war der 3. Oktober 1922 eher ein durchwachsener Herbsttag, sehr bewölkt und Regen, ab und zu Sonne. Genau an diesem Tag vor 101 Jahren wurde Marianne Kreißl in Jöhstadt geboren und kann nun ihren 101. Geburtstag feiern. Und auch wenn diese Aussage abgedroschen klingen mag: Man sieht ihr das Alter nicht an. Freudig sitzt sie...