Erzgebirgskrimi: So schaffte es eine Buchhalterin aus Geyer zu einer Sprechrolle

Viele träumen von einer Rolle im Film. Für Kornelia Walther aus Geyer wird der Traum zur Realität. Beim neunten Erzgebirgskrimi „Die Tränen der Mütter“ ist sie zu sehen. Sogar mit einer Sprechrolle.

Kornelia Walther muss Kim Haberkorn in der Psychiatrie zu einer Untersuchung abholen. Immer und immer wieder. Dabei hat Kornelia Walther so rein gar nichts mit Medizin am Hut. Sie ist Leiterin der Buchhaltung in einem Unternehmen. Doch für den Erzgebirgskrimi schlüpft sie gern in die Rolle der Krankenschwester – auch im neunten Teil.