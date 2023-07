Fabulix in Annaberg-Buchholz: Zwei Prinzen erobern das Erzgebirge

Die Riesen auf ihrem Hof schlafen noch. Auch die Drachenbabys in der dunklen Gasse schlummern in ihrem Nest. Und im „Reich der Feen“ wird der Zauberstaub noch unter Verschluss gehalten. Aber im verwunschenen Schloss auf dem Markt in Annaberg-Buchholz herrscht schon reges Treiben. Dort ist am Mittwochabend das dritte Internationale...