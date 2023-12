Fachkräftesuche im Erzgebirge: Mehr als 40 Aussteller beraten nicht nur zu Job und Karriere

Mit ihrem Pendleraktionstag war die Wirtschaftsförderung Erzgebirge einst Vorreiter in Sachsen. Mittlerweile haben nahezu alle Regionen nachgezogen. Zeit also für eine Frischekur für das Format.

Lisa wohnt mit ihrer Familie in Waren an der Müritz. Eigentlich aber stammt die junge Frau aus Bockau im Erzgebirge. Und hierher will sie nun auch wieder zurück. Deshalb hat sie sich am Donnerstag auf der Messe „Karriere und Job“ in Annaberg-Buchholz – dem früheren Pendleraktionstag – umgeschaut und unter anderem nach einer...