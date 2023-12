Feiertag am Fichtelberg: Oberwiesenthal eröffnet offiziell den Winter

Der Skibetrieb hat schon vor gut einer Woche begonnen. Nun wird im Kurort noch eine Tradition neu belebt – und dabei einiges geboten.

Wenn das kein Grund zum Feiern ist: Am Fichtelberg läuft der Skibetrieb schon seit dem Nikolaustag. Am Sonnabend folgt nun noch eine offizielle Party zum Start in die Wintersaison 2023/2024. Nach jahrelanger – auch coronabedingter Pause – beleben die Oberwiesenthaler die Tradition einer richtigen Winter-Eröffnung wieder, laden dazu an die...