Fichtelberghaus: Aktuelle Entwicklung bestärkt vorherige Pächter in ihrem Misstrauen

Aufgrund seiner Bekanntheit nehmen am Schicksal des Fichtelberghauses Menschen weit übers Erzgebirge hinaus Anteil. Kein Wunder also, dass Constantin Gläß jüngst mit einer Aussage für Aufsehen sorgte: "Wir würden es sofort kaufen." Das hatte der Geschäftsführer der Liftgesellschaft Oberwiesenthal (LGO), der damit quasi Hausherr auf dem Gipfel ist, kürzlich in einem Gespräch mit "Freie Presse" erklärt.

Die LGO als einer der beiden Liftbetreiber in Sachsens größtem Skigebiet ist seit Herbst neuer Pächter des Hotels mit Restaurant, das dem Erzgebirgskreis gehört. Die vorherige Pächterfamilie war nach 20 Jahren ausgestiegen. Was nicht zuletzt an Streitigkeiten mit dem Landkreis lag, weil jener weitere nicht aufschiebbare Sanierungsarbeiten im Fichtelberghaus angekündigt hatte. Die wiederum hätten in den Folgejahren jeweils zu erneuten längeren Schließzeiten geführt, was nach Ansicht der Familie wirtschaftlich nicht hinnehmbar war.

Der Einschub mit den "Vorarbeiten für einen eventuellen Verkauf" nährt indes einen Verdacht, den Harry Meinel hegt: dass der neue Pächter länger bekannt gewesen sei und auch sein Anliegen geäußert habe, das Haus erwerben zu wollen. "Und dass man uns Bedingungen auferlegte, die wir wirtschaftlich nicht realisieren konnten?" Das fragt sich der Erzgebirger.

Landkreis weist Vorwürfe zurück

Der Landkreis findet das laut Pressesprecher Stefan Pechfelder "völlig abwegig". Der Erzgebirgskreis habe vom Interesse an einer Übernahme des Fichtelberghauses durch Familie Gläß erstmals im September 2022 erfahren. Und erst während "der Gespräche im September 2022 ließ Familie Gläß verlauten, gegebenenfalls auch an einem Kauf interessiert zu sein", so Pechfelder.

Was vorherige Informationen zu Baumaßnahmen anbetrifft, seien diese an Familie Meinel stets in der Annahme erfolgt, das Pachtverhältnis werde fortgeführt. "Die Erkenntnisse über den Umfang notwendiger Sanierungsarbeiten wurden vollumfänglich und ungefiltert Familie Meinel zur Kenntnis gegeben." Daraus resultierende vorübergehende Schließungen seien selbstverständlich nicht verschwiegen worden, so der Pressesprecher. Diese offene Kommunikation sei keinesfalls eine "Androhung", sondern eine geschäftsmäßige und anständige Umgangsform gewesen, wie sie zwischen Vertragspartnern üblich und notwendig ist. "Dabei wurde weder auf eine Auflösung des Pachtvertrags noch auf einen Verkauf des Fichtelberghauses hingearbeitet. Familie Meinel kündigte den Pachtvertrag aus freiem Willen."

Dass angesichts des Umfangs der perspektivisch nötigen Investitionen der Verkauf des Hauses inzwischen für den Landkreis eine Option ist, hat laut Pechfelder nichts mit dem Kaufinteresse der LGO zu tun. (kjr)