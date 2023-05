Fichtelbergmarsch: Wandern bis an die Leistungsgrenze

Einfach nur Glücksgefühle. So beschreibt Udo Lindner seine Ankunft auf dem Fichtelberg. Hinter ihm liegen 64 Kilometer und 1700 Höhenmeter - nicht mit dem Auto oder per Bike, sondern zu Fuß. Wie Hunderte andere Wander-Verrückte auch hat der stellvertretende Chefredakteur der "Freien Presse" sich am Samstag von Chemnitz aus auf den Weg gemacht auf...