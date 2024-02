Filmchronist zeigt historische Kurzfilme in Geyers Lotterhof

Einen filmischen Einblick in vergangene Zeiten gibt es am Sonnabend in Geyer. Die Aufnahmen stammen aus der Region.

Historische Filme aus der Region Annaberg werden am Sonnabend im Lotterhof in Geyer gezeigt. Ab 19 Uhr präsentiert Filmchronist Stefan Groß aus Cranzahl dort „drei heitere Kurzfilme vergangener Zeiten", wie die Veranstalter vom Förderverein Kulturmeile Geyer-Tannenberg ankündigen. Das Ganze findet im ersten Obergeschoss des...