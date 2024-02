Hölzerne Kunst: Intarsien-Ausstellung öffnet im Lotterhof

In dem historischen Gebäude in Geyer wird eine besondere Ausstellung vorbereitet. Im Mittelpunkt stehen Arbeiten von Harry Müller aus Thum.

Der Lotterhof in Geyer öffnet an den zwei folgenden Wochenenden für eine Ausstellung seine Türen. Gezeigt werden Intarsien von Harry Müller aus Thum. Die Ausstellung wird bereits am Freitag, 17 Uhr, eröffnet. Zu sehen ist sie dann am Samstag und Sonntag sowie am 17. und 18. Februar jeweils von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden...