Foto, Grablicht und Blumen: Warum eine Trauerstätte in einem Annaberger Park bald weichen soll

An einem Papierkorb in Annaberg-Buchholz wird an einen Verstorbenen erinnert. Es ist eine Stelle, die täglich viele Passanten und Fahrzeuge passieren. War dort ein Unglücksort?

Umgeben von Herbstlaub ist in einem kleinen Park in Annaberg-Buchholz ein Ort der Trauer entstanden. An einem Papierkorb nahe dem Parkplatz Wolkensteiner Tor steht das schwarz gerahmte Foto eines Mannes im mittleren Alter – daneben ein Grablicht, ein rotes Alpenveilchen und künstliche Blüten. Es ist ein Ort, an dem viele Passanten vorbeilaufen...