Frage fürs Erzgebirge: Wie überzeugt man fehlenden Medizinernachwuchs eigentlich von der Provinz?

Marie Oster und Maximilian Lübke Franke (v. l.), sie studieren an der Medizinischen Fakultät der Universität Breslau (Wrocław), haben eben ihr viermonatiges Praktikum am Erzgebirgsklinikum beendet. Jetzt stehen die Abschlussprüfungen an und die Entscheidung für die medizinische Fachrichtung. Bild: Ronny Küttner