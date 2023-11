Für den Ernstfall: Neue Intensivstation im Erzgebirgsklinikum

Aus zwei getrennten Intensivstationen wird eine. Vor der Inbetriebnahme in wenigen Tagen besteht am Samstag sogar die einmalige Chance, sich die neue Station im Annaberger Klinikum anzusehen.

Nach fünf Jahren Planungs- und Bauzeit wird in wenigen Tagen die neue interdisziplinäre Intensivstation (ITS) im Erzgebirgsklinikum Annaberg den Betrieb aufnehmen. Angeschlossen ist der ITS auch eine Intensivüberwachungspflege – Bindeglied zwischen der Intensivstation und den Normalstationen eines Krankenhauses.