Neue ITS am Erzgebirgsklinikum Haus Annaberg: Wo Lichtdecken Patienten entspannen sollen

Am Erzgebirgsklinikum Haus Annaberg hat das Team die neue Intensivstation in Betrieb genommen. Modernste Pflegebetten, große Räume und Lichtdecken bringen für Personal und Patienten Vorteile.

Am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz haben Mediziner und Pflegepersonal die neue Intensivstation (ITS) in Betrieb genommen. Entstanden sind zwölf Betten, die in Notsituationen das Team auf 15 aufstocken kann. Die ersten Pläne, so sagt es Geschäftsführerin Christian Porges, habe es bereits vor sechs Jahren gegeben. Vor vier Jahren war...