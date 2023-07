Für „grüne Daumen“ gibt es jetzt im Erzgebirgskreis dickere Lohntüten

Wer einen „grünen Daumen“ hat, dem winkt jetzt eine etwas dickere Lohntüte: Für die Arbeit in Gärten und Parks, auf Sportplätzen und Friedhöfen im Erzgebirgskreis gibt es jetzt mehr Geld. Der Lohn im Garten- und Landschaftsbau steigt in diesem und im kommenden Jahr in zwei Schritten um 9,8 Prozent. Das teilt die IG Bauen-Agrar-Umwelt...