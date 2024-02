Geboren im Schaltjahr: Kleine Erzgebirger kommen am 29. Februar zur Welt

Im Erzgebirgsklinikum Annaberg-Buchholz hat am Donnerstagmorgen ein kleiner Junge das Licht der Welt erblickt. Wenig später folgte ein weiteres Baby.

Ihr Geburtstag wird stets ein außergewöhnliches Datum bleiben: Zwei kleine Jungs haben am 29. Februar 2024 im Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz das Licht der Welt erblickt – und damit in einem Schaltjahr. Der 29. Februar kommt nur alle vier Jahre vor.