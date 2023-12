Gedenken an verstorbene Kinder gewinnt im Erzgebirge nach tragischem Busunglück zusätzlich an Bedeutung

An jedem zweiten Sonntag im Dezember geht eine Lichterkette um die Welt. Auch in Annaberg wird regelmäßig eine Veranstaltung organisiert.

An jedem zweiten Sonntag im Dezember wird weltweit an verstorbene Kinder gedacht. Ein Tag, der in diesem Jahr im Erzgebirge durch das tragische Busunglück in Cranzahl zusätzliche Bedeutung gewinnt. Der ambulante Hospizdienst der Malteser in Annaberg-Buchholz beteiligt sich gemeinsam mit der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde der Stadt, der...