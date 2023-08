Gegen Verfall und Zerstörung: Einsatz auf Annabergs altem Friedhof

Das Gelände am Busbahnhof ist in schlechtem Zustand. Das Team der Alten Brauerei will das nicht hinnehmen. Dennoch gibt es in dem Bereich immer wieder Straftaten. Ist er auch ein Drogen-Hotspot?

Das von Mauern umgebene Gelände nahe dem Busbahnhof wird von vielen Einheimischen lieber gemieden. Zerstörung und Verfall prägen das Bild auf dem alten Friedhof, heute auch Stadtpark genannt. Es gibt viele Schmierereien – etwa auf Grüften und dem Denkmal für die Opfer des Faschismus. In einer im vorigen Jahr vorgestellten Sicherheitsanalyse... Das von Mauern umgebene Gelände nahe dem Busbahnhof wird von vielen Einheimischen lieber gemieden. Zerstörung und Verfall prägen das Bild auf dem alten Friedhof, heute auch Stadtpark genannt. Es gibt viele Schmierereien – etwa auf Grüften und dem Denkmal für die Opfer des Faschismus. In einer im vorigen Jahr vorgestellten Sicherheitsanalyse...