Grenzkontrollen: Lohnt sich der Tanktrip nach Tschechien noch?

Seit dieser Woche gibt es in Sachsen wieder stationäre Kontrollen an der Grenze zu Tschechien. So auch im Erzgebirge. Was heißt das für den kleinen Grenzverkehr? Und lässt sich beim Tanken im Nachbarland noch Geld sparen?

Dichter Nebel herrscht am Freitagvormittag am Fichtelberg. Nur wenige Autos passieren den Grenzübergang von Oberwiesenthal ins tschechische Boží Dar (Gottesgab). Grenzkontrollen, Staus oder längere Wartezeiten: Fehlanzeige.