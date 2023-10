Große italienische Opernkunst auf kleiner Bühne im Erzgebirge: „Don Buonaparte“ erlebt Uraufführung

Alberto Franchetti gehörte zu den angesehensten und bedeutendsten Opernkomponisten Italiens. Doch sein letztes Werk kam nie zur Aufführung. Das holen die Erzgebirger nun nach.

Im Eduard-von-Winterstein-Theater findet am Samstag etwas statt, was so wahrscheinlich nie mehr stattfinden wird, kündigt Intendant Moritz Gogg an: die Uraufführung der Oper einer der großen Vier der Giovane Scuola, der jungen Schule – einer Gruppe aufstrebender italienischer Opernmusiker zwischen dem vorletzten und dem letzten Jahrzehnt des...