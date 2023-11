Halbzeit bei Bauarbeiten an Strecke der Fichtelbergbahn

Seit Anfang November stehen Züge und Dampflokomotiven still. Was an der Strecke zwischen Oberwiesenthal und Cranzahl gerade passiert.

Bei Wartungsarbeiten an der Strecke der Fichtelbergbahn ist Halbzeit. Seit Anfang November sind dort keine Züge unterwegs. „Fleißige orange Männlein sind im Gleisbereich an der Strecke Kurort Oberwiesenthal – Cranzahl sichtbar. Es werden neue Schwellen verlegt", informiert die Sächsische Dampfeisenbahn GmbH, zu der auch die...