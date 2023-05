Helfer lassen sich von Dauerregen im Preßnitztal nicht abhalten

Wetterfeste Frühaufsteher waren am Wochenende im Preßnitztal unterwegs. Zum fünften Mal starteten Einheimische der Anrainerkommunen Wolkenstein, Großrückerswalde und Jöhstadt am Sonnabend eine spezielle Saubermachtour. Unter dem Motto "Das Preßnitztal putzt sich" nahmen sich Wanderfreunde, Naturliebhaber und Vereinsmitglieder in mehreren Gruppen...