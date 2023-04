In der Tetzel-Passage wird Theater gespielt

Annaberg-Buchholz.

Das Eduard-von-Winterstein-Theater bietet seit einiger Zeit auch Vorführungen außerhalb des Stammhauses in der Buchholzer Straße an. An diesem Samstag ist es wieder soweit - und die Tetzel-Passage Schauplatz von "Nipplejesus". In der Wiederaufnahme des Monologs des britischen Kultautors Nick Hornby spielt Vladislav Weis den Türsteher Dave. Dieser soll im Museum ein ganz spezielles Kunstwerk bewachen. Das Stück, eine Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von Kunst und Provokation, beginnt 20 Uhr. Karten für die Vorstellung im Haus Mittelgasse 1 gibt es an der Abendkasse. (urm)