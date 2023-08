In Jahnsbacher Kita sind bald fleißige Handwerker zu sehen

Die Sanitäreinrichtungen in der Kindertagesstätte „Pünktchen“ in Jahnsbach können dieses Jahr endlich saniert werden. Wie jetzt von Thums Bürgermeister Thomas Mauersberger (CDU) zu erfahren war, soll der Hauptteil der Arbeiten in den Herbstferien erledigt werden. Aus gutem Grund: Dann kommen die Knirpse aus dem Ortsteil Jahnsbach mit in...