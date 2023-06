Italo-Hit made in Erzgebirge: Stereoact verwandeln Stadionhymne in Partykracher

Stereoct lassen es gerade so richtig krachen. Oder wie es die Star-DJs aus dem Erzgebirge selbst formulieren: „Es geht Schlag auf Schlag.“ Gerade einmal eine Woche, nachdem sie zusammen mit Alex Christensen „Right Beside You“ von Sophie B. Hawkins – also einen Ohrwurm aus der Mitte der 1990er-Jahre – in einem frischen Soundgewand präsentiert...