Kennenlernen am Fichtelberg: Singles stapfen durch den Schnee

Zum letzten Mal in diesem Jahr lädt der Kurort Oberwiesenthal zu seinem besonderen Treff für Alleinstehende aus nah und fern ein. Diesmal ist auch besondere Ausrüstung nötig.

Allein durch den Schnee zu stapfen, das kann schön sein. Kann. Viel mehr Spaß macht es aber zu zweit. Oder in einer Gruppe Gleichgesinnter wie zur Singlewanderung in Oberwiesenthal. Zum letzten Mal in diesem Jahr bietet der Kurort diesen Freitag den besonderen Treff für Alleinstehende aus nah und fern an. Diesmal stapfen die Teilnehmer auf...