Kfz-Werkstatt im Erzgebirge verwirklicht Millionenprojekt – inklusive Kindergarage

Michael Meyer erweitert seine Firma in Schlettau. Mit dem Neubau wird nicht nur ein Platzproblem gelöst. Zugleich realisiert er ein Herzensprojekt, von dem Kinder und Jugendliche profitieren.

Inmitten der Wirtschaftskrise wagt Michael Meyer ein Millionenprojekt. Der 45-Jährige lässt seine gleichnamige Kfz-Werkstatt in Schlettau erweitern. Direkt am Standort im Gewerbegebiet entsteht eine zusätzliche Halle. Damit wappnet der Kfz-Meister aber nicht nur sein Unternehmen für die Zukunft. Zugleich verwirklicht er ein Herzensprojekt. In...