Kirchenbesuch und Lichtermeer: Kinder lassen am Martinstag Laternen erstrahlen

Etliche Martinsfeiern und Lampionumzüge sorgten am Wochenende im Erzgebirge für leuchtende Kinderaugen. So auch in Annaberg und Schneeberg.

Zur Martinsfeier mit Laternenumzug hatte das kirchliche Kinderhaus „St. Michael" am Samstag in Annaberg geladen. 17 Uhr wurde eine Andacht mit Martinsspiel in der St. Annenkirche durchgeführt. Anschließend führte ein Lampionumzug vom oberen Kirchplatz über die Kleine und Große Kirchgasse zurück zum unteren Kirchplatz. In Schneeberg...