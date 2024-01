Klub im böhmisch-sächsischen Erzgebirge wächst über sich hinaus

Erst Facebook-Gruppe, dann Interessengemeinschaft, ab sofort auch Verein: Die aus einem Bierstammtisch hervorgegangene tschechisch-deutsche Partnerschaft verbindet Menschen beiderseits der Grenze.

Am Anfang war das Wort. Oder, nun ja, das Wort und das Bier. Zwei Erzgebirger und zwei Tschechen trafen sich regelmäßig in einer Kneipe in Litvinov, um Bier zu trinken und Vokabeln zu pauken. Vor sechs Jahren gründeten sie eine Facebookgruppe und nannten sich Klub. Seit einem Monat ist der Klub Tschechisch-Deutsche Partnerschaft ein in...