Königswalder Wiesn: Beliebtes Spektakel entgeht nur knapp einer Katastrophe

Drei Tage herrschte in Königswalde Ausnahmezustand. Frauen in Dirndl und Männer in Lederhose prägten das Ortsbild. Dabei stand das Fest einen Tag vor Beginn noch auf der Kippe.

Wer am Wochenende durch Königswalde gefahren ist, der hat eigentlich nur eines gesehen: Frauen und Männer in Dirndl und Lederhose. Gefühlt war der ganze Ort auf den Beinen, denn der Jugendclub Wolfsheim Königswalde hat in Zusammenarbeit mit etlichen Vereinen die 12. Königswalder Wiesn ausgerichtet und drei Tage Oktoberfeststimmung in den Ort... Wer am Wochenende durch Königswalde gefahren ist, der hat eigentlich nur eines gesehen: Frauen und Männer in Dirndl und Lederhose. Gefühlt war der ganze Ort auf den Beinen, denn der Jugendclub Wolfsheim Königswalde hat in Zusammenarbeit mit etlichen Vereinen die 12. Königswalder Wiesn ausgerichtet und drei Tage Oktoberfeststimmung in den Ort...