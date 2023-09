O’zapft is! Drei Tage Oktoberfest-Stimmung auf der Königswalder Wiesn

Königswalde wird zum Zentrum für Lederhosen und Dirndl. Gemeinsam mit vielen Helfern stellt der Jugendclub Wolfsheim das beliebte Fest mit auf die Beine. Und: „Freie Presse“ verlost Freikarten.

Fesch sehen sie aus in ihren Dirndln. Greta, Rosa und Jennifer haben sich für die Präsentation der neuen Wiesn-Becher in Schale geworfen. Auch wenn in der Region der Ausdruck „fesch“ nicht so gebräuchlich ist, so passt er doch zum Großereignis, welches vom Freitag bis Sonntag unzählige Besucher in das sonst so beschauliche Königswalde...